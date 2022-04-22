МИД РФ заявил об открытости Москвы для честного диалога с США

Каналы связи между Москвой и Вашингтоном сохраняются даже в условиях нынешних отношений между двумя странами, и Россия открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США. Об этом 22 апреля заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

Как сообщил представитель дипведомства в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», сейчас диалога с американской администрацией по основным направлениям не существует.

«Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той степени, в какой к этому готовы США. В МИД мы считаем, что любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами», — заявил Кошелев.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы за столом переговоров, у России нет. Дипломат также напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны.

«Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на принципах взаимоуважения и соблюдения интересов», — подытожил дипломат, заметив, что при любых обстоятельствах Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

21 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство США предпринимает попытки связаться с российскими коллегами, но все они заканчиваются безуспешно. Таким образом он попытался подтвердить свою точку зрения об отсутствии влияния санкций России на коммуникацию между странами в военной сфере.

21 апреля РФ расширила ответный санкционный список в отношении граждан США. В него внесли 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня», а также супруг ряда высокопоставленных чиновников, отметили в МИД РФ. Американцам, попавшим в список, закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

Накануне свой антироссийский санкционный список расширили и сами США. В частности, рестрикции коснулись 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Также американский минфин добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». Кроме того, были введены визовые ограничения в отношении 635 граждан России.

Комментируя такие действия, российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что нарастающий абсурдный характер ограничительных мер свидетельствует об отчаянии американской стороны в попытках подчинить РФ.

15 марта в ответ на серию санкций Россия также внесла в «стоп-лист» ряд чиновников и политиков США, в том числе президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Отношения России и США осложнились после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. За этим последовала серия взаимных санкций, изначально начатая со стороны США. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. США, в свою очередь, приняли решение оказывать Украине военную и финансовую помощь, направляя туда свое вооружение.

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