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Нутрициолог перечислила опасные весной овощи и фрукты

Нутрициолог Гончар перечислила опасные весной овощи и фрукты
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Не все ранние фрукты и овощи весной, появляющиеся на прилавках магазинов, будут полезны для здоровья человека. Об опасных плодах рассказала 24 апреля основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар.

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Эксперт пояснила, что это связано с тем, что зачастую производители ускоряют процесс созревания сезонных плодов с помощью нитратов. А они в свою очередь при избыточном попадании в организм провоцируют аллергии и отравления, а также нарушают работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, в это время года яблоки могут быть богаты не содержанием витаминов, а химическими веществами. Она рассказала, что их кожуру покрывают дифениламином, который приводит к отравлениям и даже может спровоцировать рост злокачественных новообразований.

Клубника может быть обработана метилбромидом, хлорпикрином и Telone для увеличения срока хранения ягоды. Эти химикаты также могут стать причиной образования раковых клеток и нарушить работу щитовидной железы.

Эксперт также указала, что почти 60% плодов винограда тоже обработано химическими веществами, а также хлорпирифосом и инсектицидом. При попадании в организм они могут спровоцировать кашель, одышку, диарею и головокружение.

«Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — цитирует нутрициолога агентство «Прайм».

Также Гончар дала советы, на что стоит обратить внимание при покупке ранних фруктов и овощей. Она отметила, что не стоит брать слишком большие и яркие плоды, так как они явно содержат в себе много химдобавок. Блестящая поверхность может указывать на то, что продукты обработаны воском или парафином, добавила она.

Так, весной лучше покупать яблоки прошлогоднего урожая.

«Да, они не такие красивые, как натертые воском, но полезные и безопасные. Если же вы купили глянцевые яблоки, то перед тем, как их съесть, тщательно промойте плод под проточной водой, потом вымочите в воде и очистите от кожуры. Вымачивание овощей, фруктов и зелени перед употреблением снижает концентрацию опасных соединений», — добавила эксперт.

28 марта врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию весной. По словам специалиста, нужно есть большое количество зеленых овощей, содержащих магний. Специалист отметила, что также не следует забывать о фруктах, которые доступны в это время года. Употреблять их стоит ежедневно в свежем виде, уточнила диетолог.

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