Зеленский заявил о выходе Украины из переговоров в случае референдумов на ее территории

Киев прервет переговоры с Москвой в том случае, если на украинской территории будет проведен референдум. Соответствующее заявление сделал 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

«Если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, мы выйдем из любых переговоров», — сообщил глава государства на пресс-конференции, трансляцию которой вело Reuters на своем YouTube-канале.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации положения в регионе на освобожденных от украинских боевиков территориях может пройти опрос граждан или референдум о политическом будущем области. Он обосновал это тем, что демократическое общество подразумевает решения, принимаемые населением.

22 апреля глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры российской и украинской сторон зашли в тупик. Россия не дождалась от Украины удовлетворительного ответа на выдвинутые ранее предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Также он выразил опасение, что Киеву не нужны переговоры с Москвой.

Ранее, 20 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Прежде российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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