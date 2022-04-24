Посол РФ призвал Канаду повлиять на США из-за провокаций на Украине

Канада должна повлиять на США в связи с данными о готовящейся Западом провокации с применением оружия массового уничтожения на Украине, заявил посол России в Канаде Олег Степанов в субботу, 23 апреля.

«Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии», — цитирует его «РИА Новости».

Степанов также распространил заявление об информировании дипкорпуса в Оттаве, правительства Канады и СМИ о готовящейся провокации. Ответственность за провокацию будет нести Вашингтон, подчеркнул посол.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Киев может провести ряд «циничных провокаций» для дискредитации канонической Украинской православной церкви в канун Пасхи. Поэтому инцидент в Тернополе прежде всего расследовали на предмет провокации.

Также по данным российского военного ведомства, со стороны Вооруженных сил Украины готовятся провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Цель — дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании планируют провести в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) аналогичную с Бучей провокацию, добавили в ведомстве.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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