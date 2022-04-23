Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны раскрыло планы Киева о провокациях в канун Пасхи

В Минобороны предупредили о возможных провокациях Киева для дискредитации канонической УПЦ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев может провести ряд «циничных провокаций» для дискредитации канонической Украинской православной церкви в канун Пасхи, сообщил в субботу, 23 апреля, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

«По имеющейся достоверной информации, в канун Светлого праздника Пасхи киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). <...> Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации «ракетных обстрелов религиозных объектов», в том числе Святогорской Лавры», — заявил он.

По словам Мизинцева, епископы украинской грекокатолической церкви получили рекомендации от офиса президента Украины Владимира Зеленского в ночь с 23 на 24 апреля заменить традиционные пасхальные празднования онлайн-трансляцией богослужения в храмах

«При этом в адрес Украинской православной церкви Московского патриархата данные уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в храмах УПЦ МП», — добавил генерал-полковник.

В этот же день Мизинцев сообщил о намерении Службы безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании провести в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) аналогичную с Бучей провокацию. Он призвал в очередной раз обратить внимание на разницу между отношением к гражданским представителей Вооруженных сил РФ и Украины: российские войска относятся к мирному населению гуманно и наносят удары только по военным объектам.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, со стороны Вооруженных сил Украины готовятся провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Цель — дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022