Киев может провести ряд «циничных провокаций» для дискредитации канонической Украинской православной церкви в канун Пасхи, сообщил в субботу, 23 апреля, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в канун Светлого праздника Пасхи киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). <...> Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации «ракетных обстрелов религиозных объектов», в том числе Святогорской Лавры», — заявил он.

По словам Мизинцева, епископы украинской грекокатолической церкви получили рекомендации от офиса президента Украины Владимира Зеленского в ночь с 23 на 24 апреля заменить традиционные пасхальные празднования онлайн-трансляцией богослужения в храмах

«При этом в адрес Украинской православной церкви Московского патриархата данные уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в храмах УПЦ МП», — добавил генерал-полковник.

В этот же день Мизинцев сообщил о намерении Службы безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании провести в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) аналогичную с Бучей провокацию. Он призвал в очередной раз обратить внимание на разницу между отношением к гражданским представителей Вооруженных сил РФ и Украины: российские войска относятся к мирному населению гуманно и наносят удары только по военным объектам.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, со стороны Вооруженных сил Украины готовятся провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Цель — дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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