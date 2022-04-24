Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 24 апреля
Облачная погода, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидают жителей столицы в воскресенье, 24 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в Москве оставит от 13 до 15 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение до +8 градусов.
На территории Московской области ожидается от 12 до 17 градусов тепла в дневное время суток и до +5 градусов — в ночное.
Прогнозируется ветер юго-восточного и южного направлений со скоростью 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
Накануне, 23 апреля, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам теплую пасхальную ночь с показателями до 15 градусов тепла и отсутствием осадков. При этом днем 24 числа пройдет небольшой дождь.
Тогда же синоптики предупредили о предстоящих заморозках в Москве и Московской области, которые ожидаются в конце апреля-месяца. Кроме того, с воскресенья, 24 апреля, до среды возможны локальные и преимущественно небольшие дожди.