Синоптики предупредили москвичей о возвращении заморозков

В центре «Фобос» 23 апреля заявили, что в Москве и Московской области в конце месяца ожидаются заморозки.

«Апрель в столичном регионе оправдывает долгосрочные прогнозы, обещавшие недостаток тепла и изобилие влаги. На текущий момент средняя температура воздуха с начала месяца более чем на градус отстает от нормы, а осадков уже выпало больше положенного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с воскресенья, 24 апреля, и до среды, 27 апреля, будет дождливо. Однако дожди будут локальными и преимущественно небольшими.

В ночь на четверг в регион вернутся ночные заморозки. Температура местами опустится до –4 градусов. Холодными ночи ожидаются в Москве и области до конца апреля и в первые дни мая.