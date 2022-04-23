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Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи

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В ночь на 24 апреля ожидается погода без осадков с 5–10 градусами тепла, днем пройдут небольшие дожди, но будет тепло — 13–15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 23 апреля.

«Пасхальная ночь будет теплая: в полночь ожидается 8–10 градусов, где-то к четырем утра — 5–7 градусов. Осадков не прогнозируется», — отметил он в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что днем 24 апреля пройдет небольшой дождь.

Воздух в день Пасхи прогреется до 13–15 градусов тепла.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о возвращении заморозков.

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