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Губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины

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Губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 23 апреля, сообщил о новом обстреле со стороны Украины пункта пропуска в Глушковском районе региона.

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«Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По словам губернатора, ситуация находится под контролем пограничников и военных. В результате обстрела никто не пострадал.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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