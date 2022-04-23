Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 российских самолетов на $802 млн

Американская авиакомпания Air Lease спишет оставшиеся в России после введения антироссийских санкций самолеты на почве сомнений в возможности возвращений воздушных судов. Расходы лизингодателя могут составить $802 млн. Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании, речь идет о 27 лайнерах, переданных в лизинг России. Большинство из них (21 судно) принадлежат компании США, еще шесть располагаются в управляемом регулятором парке.

«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены [ранее] и которые остаются в России», — сообщается в заявлении компании.

Уточняется, что Air Lease не ожидает существенных денежных расходов и готова рассмотреть страховые претензии для возмещения убытков. В данный момент международные лизинговые компании добиваются возвращения из РФ более 400 самолетов стоимостью примерно $10 млрд.

Ранее, 13 апреля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что кабмин утвердил правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в условиях действия западных санкций.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с западными странами в сфере авиаотрасли уже не будет таким, как раньше. По его словам, западные партнеры обманули российскую сторону, так как прекратили поставку, лизинг, обслуживание и страхование самолетов.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

«Известия» со ссылкой на проект постановления правительства сообщали, что кабмин предложил автоматически продлить действие сертификатов летной годности заграничных самолетов до 1 сентября. Проект нацелен на поддержание летной годности иностранных лайнеров, которые останутся у авиакомпаний РФ. Часть иностранных самолетов может остаться в России в случае их национализации, другая часть продолжит летать, так как принадлежит отечественным лизингодателям.

В конце февраля стало известно, что у российских авиакомпаний начали забирать самолеты из-за санкций Евросоюза в связи с операцией Москвы по спасению Донбасса. Так, генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная рассказала об аннулировании страховки самолета авиакомпании Nordwind Airlines Boeing 777-300ER. Она говорила, что его заберет лизингодатель авиакомпании Nordwind Airlines. Подгорная уточнила, что авиакомпания предварительно не получала уведомлений от лессоров, а об аннулировании страховки оператор флота узнал из сообщений «соответствующих служб».

Совет ЕС 26 февраля в качестве санкций из-за Донбасса запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти лайнеры. Кроме того, Евросоюз запретил ремонт и модификацию этих судов. В документе альянса уточнялось, что такая мера распространяется на любые самолеты независимо от того, произведены ли они на территории стран Европейского союза или нет.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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