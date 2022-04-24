Прямой эфир
Мир
Джонсон обсудил с Зеленским новый этап военной помощи Киеву
Происшествия
Произошел пожар в пункте приема вторсырья в Омске
Мир
Зеленский назвал условие выхода Украины из переговоров с Россией
Экономика
В Германии нашли возможность облегчить последствия отказа от российского топлива
Общество
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
Наука
Корабль «Прогресс МС-18» увел МКС от космического мусора
Спорт
«Урал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи
Сюжет:

Беннет обсудил с Гутерришем ситуацию в Донбассе и на Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Донбассе и на Украине, а также прогресс по ее урегулированию. Соответствующее сообщение канцелярия Беннета распространила 23 апреля.

Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной», — говорится в заявлении.

Ранее, 14 марта, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Нафтали Беннетом. Главной темой разговора политиков стала специальная военная операция, проводимая Россией для защиты Донбасса.

12 марта израильская газета Jerusalem Post рассказала о том, что Израиль рассматривает возможность стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой в контексте проводимой Россией спецоперации в Донбассе. При этом источники газеты подчеркивают, что Тель-Авив заинтересован в посредничестве только при наличии реальной возможности помочь в урегулировании ситуации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022