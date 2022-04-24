Беннет обсудил с Гутерришем ситуацию в Донбассе и на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Донбассе и на Украине, а также прогресс по ее урегулированию. Соответствующее сообщение канцелярия Беннета распространила 23 апреля.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной», — говорится в заявлении.

Ранее, 14 марта, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Нафтали Беннетом. Главной темой разговора политиков стала специальная военная операция, проводимая Россией для защиты Донбасса.

12 марта израильская газета Jerusalem Post рассказала о том, что Израиль рассматривает возможность стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой в контексте проводимой Россией спецоперации в Донбассе. При этом источники газеты подчеркивают, что Тель-Авив заинтересован в посредничестве только при наличии реальной возможности помочь в урегулировании ситуации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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