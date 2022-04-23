В ЦБ Италии заверили в способности выдержать последствия санкций против России

Италия способна справиться с последствиями санкций, введенных против России в связи со специальной операцией по защите жителей Донбасса. Рецессия экономики маловероятна, заявил глава Центрального банка Италии Иньяцио Виско в субботу, 23 апреля, в эфире телеканала Rai 3.

«В следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьезно в конце года», — сообщил глава ведомства, добавив, что страна со всем справится и даже получится сконцентрироваться на наиболее уязвимых слоях населения.

21 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова спрогнозировала долгоиграющий рост инфляции во всем мире, в частности на Западе.

В тот же день Евростат сообщил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% по итогам марта. На ситуации сказывается рост цен на энергоносители и металлы, спровоцированный геополитической напряженностью в мире.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.