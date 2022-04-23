Японский публицист удивился, что иена оказалась слабее рубля

Японский публицист выразил обеспокоенность, что иена оказалась слабее рубля. Об этом публицист и писатель Дзюн Ямада написал в Yahoo News Japan.

«Японская иена слабее российского рубля — валюты страны, против которой ввели беспрецедентные санкции», — пишет он в своей статье.

Он сообщает, что официальная японская валюта продолжает стремительно обесцениваться. 12 апреля курс упал до 129 иен за доллар, хотя еще 1 марта он составлял 114 иен.

«Такого резкого падения курса иены раньше не наблюдалось, и нет никаких признаков того, что падение курса иены прекратится», — добавляет он.

Несмотря на это, Банк Японии продолжает смягчать монетарную политику, что неизбежно приведет к дальнейшему падению иены, предупредил Ямада.

Кроме того, японский публицист предположил, что в настоящее время экономические санкции в отношении России малоэффективны.

14 апреля МВФ спрогнозировал снижение темпов роста мировой экономики.