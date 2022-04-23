Прямой эфир
Мир
Российская делегация получила Благодатный огонь
Мир
Захарова заявила об управлении спецслужбами НАТО боевыми действиями на Украине
Армия
МО заявило о планах Киева ударить по хранилищу радиоактивных отходов
Спорт
Макс «Топор» и Большой Папа заключили пари на полмиллиона
Спорт
Роналду посвятил сотый гол в Английской премьер-лиге своему умершему сыну
Мир
В Японии спасатели не могут найти подавшее сигнал о затоплении судно с людьми
Мир
Минфин США заявил о вреде от эмбарго на российское топливо
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Половина жителей ФРГ отказалась поддержать поставки вооружений Украине
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Мир
Польша разошлет в страны Европы билборды с антироссийским содержанием
Сюжет:

Японский публицист удивился, что иена оказалась слабее рубля

Японский публицист Ямада удивился тому, что иена оказалась слабее рубля
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский публицист выразил обеспокоенность, что иена оказалась слабее рубля. Об этом публицист и писатель Дзюн Ямада написал в Yahoo News Japan.

Зеленые ростки: будет ли укрепление рубля остановлено искусственно
Банк России будет и дальше смягчать валютное регулирование, считают эксперты

«Японская иена слабее российского рубля — валюты страны, против которой ввели беспрецедентные санкции», — пишет он в своей статье.

Он сообщает, что официальная японская валюта продолжает стремительно обесцениваться. 12 апреля курс упал до 129 иен за доллар, хотя еще 1 марта он составлял 114 иен.

«Такого резкого падения курса иены раньше не наблюдалось, и нет никаких признаков того, что падение курса иены прекратится», — добавляет он.

Несмотря на это, Банк Японии продолжает смягчать монетарную политику, что неизбежно приведет к дальнейшему падению иены, предупредил Ямада.

Кроме того, японский публицист предположил, что в настоящее время экономические санкции в отношении России малоэффективны.

14 апреля МВФ спрогнозировал снижение темпов роста мировой экономики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022