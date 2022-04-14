МВФ спрогнозировал снижение темпов роста мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее снижение роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах на фоне пандемии и ситуации на Украине. Об этом директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сообщила в четверг, 14 апреля.

«Глобальное восстановление уже теряло темп еще до <специальной операции по защите Донбасса> на Украине, частично это происходило из-за перебоев, связанных с «Омикрон»-штаммом (коронавируса. — Ред.). В январе мы снизили прогноз глобального роста до 4,4% в 2022 году», — говорится в тексте ее выступления на видеоконференции в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. По ее словам, с тех пор прогноз значительно ухудшился.

По словам Георгиевой, для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне, передает НСН.

При этом спецоперация России по освобождению Донбасса окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП, сообщает телеканал «Звезда».

17 марта официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что ситуация на Украине нанесет существенный удар по мировой экономике. Он отметил, это серьезнее всего отразится на более уязвимых в экономическом плане странах.

16 марта конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала доклад, согласно которому события на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. В докладе указывается на тот факт, что РФ и Украина являются «глобальными игроками на сельскохозяйственных и продовольственных рынках». На эти две страны приходится 53% мировой торговли подсолнечным маслом и семенами подсолнечника, а также 27% мировой торговли пшеницей.

15 марта МВФ выпустил прогноз, согласно которому ситуация на Украине и введенные Европой санкции против России грозят для самого Евросоюза «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины — удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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