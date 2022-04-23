МО РФ: США готовят провокации для обвинения РФ в применении тактического ядерного оружия

США готовят провокации для обвинения России в применении тактического ядерного оружия, заявил в субботу, 23 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Только в марте-апреле текущего года руководством западных стран на регулярной основе делаются провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения», — сообщил Кириллов.

Так, 5 февраля 2003 года Госсекретарь США Колин Пауэлл в ходе выступления показал всем присутствующим пробирку со «стиральным порошком», которая была использована в качестве аргумента для введения войск в Ирак. В ходе этого вторжения погибли около полумиллиона мирных жителей. Схожие провокации с применением зарина произошли в Сирии в 2017 и 2018 годах. Подобное, по словам Кириллова, готовится и сейчас.

«Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином. Данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия», — добавил Кириллов.

20 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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