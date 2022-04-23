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Боксер Агрба дал прогноз на бой Бабанина против Орлова

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Действующий чемпион Европы по версии IBF European российский боксер Харитон Агрба в субботу, 23 апреля, в интервью «Известиям» назвал мастера спорта России международного класса Максима Бабанина фаворитом предстоящего поединка с двукратным чемпионом мира по кикбоксингу Евгением «Молекула Ада» Орловым.

Орлов получил такое прозвище за внушительные габариты и мощный напор в боях. Однако Агрба обратил внимание, что у Бабанина тоже весьма представительные размеры, а также отметил скорость, технику и чувство дистанции спортсмена.

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«Он (Бабанин — Ред.) фаворит, будет интересно посмотреть его как боксера-профессионала, что он сможет показать. Дело в том, что уйти с олимпийского вида спорта, перейти в профессиональный бокс — это не так просто. Нужно перестраиваться», — указал собеседник.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» продут 29 апреля в Вегас Сити Холле в Москве. Посмотреть турнир в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск на телеканале РЕН ТВ. Чтобы увидеть бои вживую можно приобрести билеты на сайте «Концерт.ру».

Титульный боем турнира станет поединок между российским боксером Федором Чудиновым и узбекским бойцом Азизбеком Абдугофуровым. Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с «Известиями» 22 апреля поделился своим прогнозом.

По его мнению, победит россиянин. Запашный подчеркнул, что Чудинов является действительно хорошим бойцом, олицетворяющим классику бокса. Как заявил дрессировщик, он рад, что именно чемпион Узбекистана принял этот вызов, а также выразил надежду на «праздник спорта» в предстоящем сражении. Он отметил, что Чудинов всегда подходит очень серьезно к своим противостояниям.

Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в качестве специальных гостей посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин.

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