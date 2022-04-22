Эдгард Запашный дал прогноз на поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с «Известиями» поделился прогнозом на поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля в «Вегас Сити Холле».

Одним из ярких сражений вечера станет встреча Дениса Вильданова, известного как Большой Папа, и боксера Максима «Топора» Щербакова.

Запашный отметил, что Макс Топор является неординарным бойцом из направления поп-ММА.

«Что касается Дениса Вильданова — это настоящий супертяжеловес, большой парень, который тоже вышел из народа и который тоже потихонечку набирает обороты. Поэтому мои предпочтения, мне кажется как и у многих, на стороне Дениса. Как говорится, размер имеет значение, потому что разница в весе у них всё равно будет достаточно существенная», — считает специалист.

Комментируя предстоящий бой российского боксера Федора Чудинова и узбекского бойца Азизбека Абдугофурова, Запашный выразил уверенность в победе россиянина. По его словам, Чудинов является действительно хорошим бойцом, олицетворяющим классику бокса.

«Это не какой-то там драчун, это умеющий делать всё на ринге человек, обладатель пояса. Сам бой имеет международный характер, что очень важно в современных реалиях», — подчеркнул дрессировщик.

Как заявил Запашный, он рад, что именно чемпион Узбекистана принял этот вызов, а также выразил надежду на «праздник спорта» в предстоящем сражении. Он отметил, что Чудинов всегда подходит очень серьезно к своим противостояниям.

Еще одним значимым событием турнира станет поединок россиянина Хадиса Ибрагимова и белорусского спортсмена Петра Романкевича. По мнению Запашного, это будет очередное хорошее противостояние. Он подчеркнул, что будет болеть за соотечественника, при этом выразил Романкевичу благодарность за согласие участвовать в турнире.

«Я очень рад, что канал РЕН ТВ не стоит на месте и берет на себя обязанности по поддержке спорта. <…> Престиж этого титула растет. <…> Имена бойцов, которые заявлены в этом турнире, говорят сами за себя», — добавил Запашный.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В рамках боксерского вечера также выступит боксер Максим Бабанин против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в качестве специальных гостей посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».