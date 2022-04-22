Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе
Мир
Посол России в США заявил о давлении Вашингтона на постпредов при ОАГ
Армия
ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области
Мир
В Польше намерены отталкиваться от решения ЕК по оплате газа РФ в рублях
Мир
Ж/д станция Попасная-1 перешла под контроль сил ЛНР
Мир
В США заявили о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией
Мир
В Мариуполе заработали интернет и мобильная связь
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси 26 апреля посетит Чернобыль
Мир
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины
Мир
Мединский подтвердил проведение разговоров между делегациями РФ и Украины
Мир
В Греции освободили российское судно «Пегас»

Эдгард Запашный дал прогноз на поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с «Известиями» поделился прогнозом на поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля в «Вегас Сити Холле».

Одним из ярких сражений вечера станет встреча Дениса Вильданова, известного как Большой Папа, и боксера Максима «Топора» Щербакова.

Раза два и готов: как Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов
Рыжий Тарзан легко победил титулованного бразильца Сауло Кавалари, Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили рубку

Запашный отметил, что Макс Топор является неординарным бойцом из направления поп-ММА.

«Что касается Дениса Вильданова — это настоящий супертяжеловес, большой парень, который тоже вышел из народа и который тоже потихонечку набирает обороты. Поэтому мои предпочтения, мне кажется как и у многих, на стороне Дениса. Как говорится, размер имеет значение, потому что разница в весе у них всё равно будет достаточно существенная», — считает специалист.

Комментируя предстоящий бой российского боксера Федора Чудинова и узбекского бойца Азизбека Абдугофурова, Запашный выразил уверенность в победе россиянина. По его словам, Чудинов является действительно хорошим бойцом, олицетворяющим классику бокса.

«Это не какой-то там драчун, это умеющий делать всё на ринге человек, обладатель пояса. Сам бой имеет международный характер, что очень важно в современных реалиях», — подчеркнул дрессировщик.

Как заявил Запашный, он рад, что именно чемпион Узбекистана принял этот вызов, а также выразил надежду на «праздник спорта» в предстоящем сражении. Он отметил, что Чудинов всегда подходит очень серьезно к своим противостояниям.

Еще одним значимым событием турнира станет поединок россиянина Хадиса Ибрагимова и белорусского спортсмена Петра Романкевича. По мнению Запашного, это будет очередное хорошее противостояние. Он подчеркнул, что будет болеть за соотечественника, при этом выразил Романкевичу благодарность за согласие участвовать в турнире.

«Я очень рад, что канал РЕН ТВ не стоит на месте и берет на себя обязанности по поддержке спорта. <…> Престиж этого титула растет. <…> Имена бойцов, которые заявлены в этом турнире, говорят сами за себя», — добавил Запашный.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В рамках боксерского вечера также выступит боксер Максим Бабанин против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в качестве специальных гостей посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022