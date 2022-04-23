Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны РФ показало кадры разминирования поселков в Харьковской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ показало 23 апреля, как военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) проводят гуманитарное разминирование населенных пунктов в Харьковской области, освобожденных от украинских радикалов.

Подразделения саперов по просьбам местных жителей проводят разминирование как жилых районов, так и приусадебных участков, и сельхозугодий.

Удар под дух: применение высокоточных ракет помогает продвижению войск южнее Изюма
«Калибры» и «Искандеры» успешно поражают опорные пункты противника на передовой и в ближнем тылу

По прибытии на место работ саперы разведывают местность и оценивают обстановку. После этого военные инженеры начинают очищать местность от взрывоопасных предметов. Каждый снаряд, каждая мина оцениваются на степень опасности, после чего по возможности грузятся в специально оборудованные автомобили с песочным настилом и бронепластинами. На них взрывоопасные предметы вывозятся на полигон, где уничтожаются тротиловыми зарядами.

22 апреля Минобороны показало кадры продвижения российских военных через освобожденные от украинских боевиков населенные пункты Харьковской области. Движение колонн осуществлялось при наземной и воздушной поддержке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022