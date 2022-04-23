Минобороны РФ показало кадры разминирования поселков в Харьковской области

Минобороны РФ показало 23 апреля, как военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) проводят гуманитарное разминирование населенных пунктов в Харьковской области, освобожденных от украинских радикалов.

Подразделения саперов по просьбам местных жителей проводят разминирование как жилых районов, так и приусадебных участков, и сельхозугодий.

По прибытии на место работ саперы разведывают местность и оценивают обстановку. После этого военные инженеры начинают очищать местность от взрывоопасных предметов. Каждый снаряд, каждая мина оцениваются на степень опасности, после чего по возможности грузятся в специально оборудованные автомобили с песочным настилом и бронепластинами. На них взрывоопасные предметы вывозятся на полигон, где уничтожаются тротиловыми зарядами.

22 апреля Минобороны показало кадры продвижения российских военных через освобожденные от украинских боевиков населенные пункты Харьковской области. Движение колонн осуществлялось при наземной и воздушной поддержке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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