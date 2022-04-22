Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе
Мир
Путин примет Гутерриша в Москве
Армия
ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области
Мир
В Таллине запретили шествие «Бессмертного полка» в День Победы
Мир
Ж/д станция Попасная-1 перешла под контроль сил ЛНР
Мир
В США заявили о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией
Мир
В Мариуполе заработали интернет и мобильная связь
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси 26 апреля посетит Чернобыль
Мир
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины
Мир
Мединский подтвердил проведение разговоров между делегациями РФ и Украины
Мир
В Греции освободили российское судно «Пегас»
Сюжет:

Президент Путин 26 апреля примет генсека ООН Гутерриша в Москве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля прибудет в Москву, где его примет президент РФ Владимир Путин. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

По его словам, Гутерриш прилетает в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — добавил представитель Кремля.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее на этой неделе официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине.

По его словам, генсек ООН хотел бы обсудить срочные шаги для установления мира на Украине. Он хочет лично обсудить с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским шаги по прекращению огня.

Ранее на этой неделе Гутерриш призвал Россию и Украину установить четырехдневное пасхальное перемирие, с 21 по 24 апреля. Оно необходимо для открытия гуманитарных коридоров, отмечал он.

18 апреля заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. По его словам, украинские власти согласились с предложением ООН создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022