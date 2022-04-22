Президент Путин 26 апреля примет генсека ООН Гутерриша в Москве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля прибудет в Москву, где его примет президент РФ Владимир Путин. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Гутерриш прилетает в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — добавил представитель Кремля.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее на этой неделе официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине.

По его словам, генсек ООН хотел бы обсудить срочные шаги для установления мира на Украине. Он хочет лично обсудить с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским шаги по прекращению огня.

Ранее на этой неделе Гутерриш призвал Россию и Украину установить четырехдневное пасхальное перемирие, с 21 по 24 апреля. Оно необходимо для открытия гуманитарных коридоров, отмечал он.

18 апреля заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. По его словам, украинские власти согласились с предложением ООН создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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