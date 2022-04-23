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«Спартак» исчерпал лимит неудач и должен набирать очки»

Экс-форвард москвичей Никита Баженов — о выступлении команды весной, ее шансах выиграть Кубок и риске вылететь из РПЛ
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Концовка нынешнего сезона обещает быть крайне сложной для московского «Спартака». После зимней паузы красно-белые одержали всего две победы в восьми матчах РПЛ, идут на 10-м месте и близки к антирекорду 2003 года (11-е место). Да и от вылета из элиты команда Паоло Ваноли пока не застрахована. Вместе с тем светлой полосой стала добытая 20 апреля победа над ЦСКА (1:0) в рамках четвертьфинала Кубка России. В мае красно-белые сыграют в полуфинале с красноярским «Енисеем». И могут побороться за трофей, скрасив провал в чемпионате в 100-летие с момента основания клуба.

Мнением об игре «Спартака» нынешней весной и его перспективах на оставшуюся часть сезона в интервью «Известиям» поделился бывший нападающий клуба, четырехкратный серебряный призер чемпионата России в его составе Никита Баженов.

— Победа «Спартака» над ЦСКА в Кубке России закономерна?

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— Да, результат закономерен. «Спартак» играл неплохо, энергозатратно, цельно. У ЦСКА во втором тайме было два попадания в штангу, но, мне кажется, еще до этих моментов красно-белые полностью владели преимуществом. К сожалению, реализация подвела. Возможно, в силу недостаточного технического мастерства. Где-то повлияли фарт, качество поля или усталость, поэтому «Спартаку» не удалось использовать созданные моменты, удвоить счет и более спокойно довести игру до победы.

В целом же команда Ваноли объективно была сильнее. По всем фронтам играли неплохо — очень высоко встречали соперника, плотно оборонялись. Особенно мне понравилось, что в игре против ЦСКА стал применяться высокий прессинг, который «Спартак» показывал на сборах, но мало использовал в весенних матчах. Конечно, уровень сопротивления армейцев выше, чем у других соперников, поэтому отрадно, что против них этот прессинг проходил. Хочется, чтобы «Спартак» перенес это на другие матчи.

— Почему раньше он не проходил?

— Понятно, что новая команда, новый тренер, новые требования. На сборах все это тренировали, но официальные матчи — чуть-чуть другое. Уровень сопротивления иной. Поэтому что-то не получалось, «Спартак» долго раскачивался. Но если продолжат играть так, как против ЦСКА на Кубок, плотно и встречая высоко, то, по крайней мере, появится цельная картина игры. И мне понравилось, что даже при проблемах с травмами игроков вроде Квинси Промеса люди, которые вышли вместо них, сыграли очень достойно.

Надо отметить всю команду в целом. Индивидуально некоторые тоже себя проявляли, но главное, что никто не выпадал. Например, Леон Классен, впервые вышедший на поле в составе «Спартака». И те ребята, которые выходили на замену (Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Александр Соболев, Николай Рассказов, Даниил Денисов. — «Известия»), ничего не испортили и помогли команде.

— Почему ЦСКА так сильно сдал в апреле после блестящей мартовской серии побед?

— Для меня загадка. Можно много говорить на эту тему, но тяжело сказать наверняка. Тем более когда не находишься внутри коллектива и не понимаешь его проблем. У ЦСКА было яркое начало весенней части сезона, все это видели и отмечали. Суперприобретения в лице Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля, Жан-Филиппа Гбамена, Хесуса Медины показывали футбол на голову сильнее остальных. Не знаю, куда это пропало.

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ЦСКА в какой-то функциональной и моральной яме. Как мне кажется, легионеры, которые приехали в команду зимой, прошли не весь зимний подготовительный период. Кто-то прошел только часть сборов, кто-то вообще почти не проходил их с армейцами. Они на эмоциях выдали отличный март. На старом запале ты еще можешь выдать серию отличных матчей. Но на дистанции тебе всё равно нужно перестроиться на игру в новой команде. Плюс организм не обманешь — должна быть функциональная база. Без нее — проблемы. У ЦСКА они случились в апреле. Ощущение, что есть и какой-то психологический спад. Так бывает.

— «Спартаку» удастся показать в оставшихся матчах сезона тот же футбол, что и против ЦСКА?

— Впереди в соперниках у «Спартака» в чемпионате «Ростов», «Крылья Советов» и «Урал». Это будут совсем другие матчи. По себе знаю, что всегда было проще играть против «Зенита», ЦСКА, «Динамо» или других больших команд, потому что они дают тебе больше свободы. Они тоже много атакуют, у них больше пространства за спиной, которое можно использовать. Это происходило и в кубковом дерби с ЦСКА. Шамар Николсон хорошо открывался, ему здорово отдавали передачи за спины армейским защитникам. Использовал он эти моменты или нет — второй вопрос. Но пространства было много еще до удаления Гбамена. Потому что ЦСКА играет сам и дает играть другим. Так действуют большие команды. Против соперников, играющих вторым номером, история совсем другая. Она упирается в индивидуальное мастерство и вскрытие низкой обороны.

— «Спартак» сможет так играть?

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— Мне понравилось, как в последнем туре против «Рубина» (1:1), проигрывая в счете, «Спартак» устроил нечто похожее на навал. Но на самом деле команда может вскрывать чужую оборону разными способами. Тот навал случился только в силу желания использовать сильные качества двух своих высоких нападающих — Николсона и Соболева, которые в тот момент находились на поле. Если люди умеют цепляться, играть головой и вдвоем дополняют друг друга, то надо это использовать. Если такое приносит пользу — голы и опасные моменты, — то это игра на сильных качествах футболистов.

От человека, который умеет играть головой, цепляться и бороться, странно требовать отходить в центр поля, обыгрывать троих и раздавать передачи вразрез. Для этого есть другие люди. Соболев и Николсон свое дело делали, добавляли агрессии, цеплялись за мячи. Да, не дожали «Рубин», но второй тайм показал их пользу.

Кроме того, мне нравится игра Зелимхана Бакаева. Он добавляет веселья впереди — делает разрезы, разгоняет атаки. Литвинов себя неплохо проявляет, начинает потихоньку просыпаться в условиях, когда ему доверяют. Видно, что парень талантливый с неординарным мышлением, который может делать разницу. Всё от него зависит, перспективы у него хорошие, если будет трудолюбив в условиях конкуренции. Главное, чтобы не мешали, не устраивали очередную перекройку состава после неудачных результатов.

— Вы сказали, что проще действовать против соперников вроде «Зенита», ЦСКА и «Динамо», которые сами играют и дают играть другим. В этой связи не будет ли у «Спартака» проблем в полуфинале Кубка России против «Енисея»?

— На бумаге «Енисей» удобней того же «Динамо». И «Алания» была бы удобней. Но когда доходит до дела, это не всегда так. Еще когда состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка России, я в одном из интервью сказал, как не повезло «Зениту» попасть на «Аланию». В результате он вылетел (2:2, по пенальти 6:7).

Зная сегодняшнюю «Аланию», как она играет, как настроена, какой показывает футбол и какие классные матчи выдает, учитывая супермотивацию на лидера РПЛ, можно было спрогнозировать, что она навяжет борьбу. И, наверное, какая-то недооценка со стороны «Зенита» имела место. Всё сложилось в итоговый результат. И то же самое может случиться у «Спартака» с «Енисеем» и у «Динамо» с «Аланией». В Кубке России неоднократно случались разные сенсации.

— Каковы перспективы «Спартака» на остаток чемпионата? Там будет домашний матч с «Зенитом», игры с «Ростовом», «Крыльями», «Уралом» и «Химками». Не рискуют ли красно-белые в итоге доиграться до участия в переходных матчах?

— Нет, мне кажется, что «Спартак» уже исчерпал лимит неудач. И дальше будет набирать очки. Раньше где-то недобрали за счет судейских ошибок, а где-то не везло. Но играли хорошо. Если ты играешь вдолгую, то футбол справедлив. В моменте тебе может не подфартить — не попал в чужие ворота с метра или тебе забили с центра поля, а ты играл лучше. Но на дистанции при хорошей игре всё тебе вернется. В этом плане футбол — справедливая игра.

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