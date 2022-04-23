Названы самые популярные направления на майские праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о самых популярных направлениях на майские праздники.

Прежде всего специалисты отметили, что многие россияне в майские праздники для того, чтобы продлить отдых, оформляют отпуск между выходными днями (на периоды с 4 по 6 мая и/или с 11 по 13 мая).

В период с 1 по 15 мая топ самых популярных внутренних авианаправлений возглавляет Москва с долей бронирований 24,5%. Следом идут Санкт-Петербург (14,5%) и Сочи (8,6%). Также в список вошли Калининград (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Казань (3,2%), Махачкала (2,9%) Екатеринбург (2,5%), Уфа (2,1%) и Сургут (1,7%). Среди зарубежных городов в топе Стамбул (15,2%), Ереван (12%) Анталья (6,9%), Бишкек (5%) и Тель-Авив (4,1%).

Список востребованных железнодорожных направлений также возглавляют Москва (29,2%) и Санкт-Петербург — 15,4%. Востребованы поездки и в Сочи (2,8%), Нижний Новгород (2,3%), Краснодар (2,2%), Казань (2,1%), Ростов-на-Дону (1,9%), Симферополь (1,5%), Екатеринбург (1,3%) и Тюмень (1,2%).

Из пяти самых популярных городов, в которых туристы бронируют проживание, первое место занял Санкт-Петербург. На Северную столицу пришлось 18,2% всех бронирований, что на 130% больше, чем в прошлом году. Вторую строчку заняла Москва с долей 11,7%, а третью — Сочи с 8,9% заказов. Также в список вошли Казань с долей 5,3%, и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6% заказов.

По словам вице-президента Альянса турагентов России Алексана Мкртчяна, сейчас в Сочи наблюдается бешеный спрос из-за того, что авиасообщения во многие южные города закрыто. При этом общий спрос — неровный.

Однако регионы, в которые сейчас добраться тяжелее, чем обычно, снижают цены, уточнил эксперт.

«Очень хорошо люди выбирают Абхазию, Карелию, любые кавказские республики — Дагестан, Чечню, Черкесию, Кабардино-Балкарию. И конечно же, популярен Санкт-Петербург — это сейчас доступная Европа», — подчеркнул Мкртчян в беседе с «Известиями».

1 апреля Мкртчян рассказал «Известиям», что ввиду ухода из России платформ Booking.com и Airbnb лучше планировать путешествия с помощью турагентств, так как это дешевле и надежнее. Среди российских платформ по бронированию жилья эксперт выделил платформу Ostrovok.ru.