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Захарова увидела символизм в высылке Грецией дипломатов России

Захарова о высылке Грецией дипломатов РФ: евро-атлантическая солидарность стирает прошлое
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Греция выслала российских дипломатов в день, когда с визитом в Афинах находилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. На это 22 апреля обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В этот день находилась в Афинах Виктория Нуланд... А если где-то появляется Нуланд, то хорошего оттуда не жди...» — написала дипломат в Telegram-канале. По ее мнению, результат визита Нуланд в Грецию очевиден: государство, освобожденное и воссозданное благодаря помощи России, осталось практически без дипломатических отношений с Москвой.

Также Захарова напомнила, что объявлено о высылке дипломатов было 6 апреля, что «символично, это мрачный день в истории Эллады». «Именно 6 апреля 1941 года нацистский рейх напал на полуостров (операция «Марита»), для греков 6 апреля — это как для нас 22 июня. Что это было со стороны американских советчиков, случайное совпадение или дьявольски точный расчет?» — написала дипломат.

«Плохо даже не то, что евро-атлантическая солидарность стирает прошлое, в конце концов, кого чтить — это суверенный выбор нации», — добавила она.

По словам Захаровой, плохо то, что она лишает народов будущего, независимости и права на суверенный выбор.

«И это притом что мы делим с греками веру, наследуем одну традицию и вообще никогда не отказывали в помощи нашим греческим друзьям. Чего только стоит наша прошлогодняя помощь с пожарами на Пелопоннесе», — резюмировала Захарова.

6 апреля МИД Греции пригласил посла России в Греции Андрея Маслова. Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата «в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года». Москва пообещала ответить симметрично.

В этот же день Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов.

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