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Украинские диверсанты планировали напасть на гумконвой в Мелитополе

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Украинские диверсанты собирались напасть на гуманитарный конвой в городе Мелитополь Запорожской области, освобожденном Вооруженными силами России. Об этом 22 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Крыма.

«Нападение на гуманитарный конвой планировалось в Мелитополе», — заявил он.

Ранее в этот день в ФСБ России сообщили, что на подконтрольной российской армии территории задержаны украинские диверсанты, готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя с использованием заминированного автомобиля. В их отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.

На видео, предоставленном ФСБ, один из диверсантов признается, что взрыв готовился на расстоянии 5 м от проезжающей российской техники.

Суд в Симферополе арестовал пятерых задержанных на два месяца.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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