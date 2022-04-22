Готовившие нападение на гумконвой украинские диверсанты арестованы на два месяца

Пять украинских диверсантов, готовивших по заданию Службы безопасности Украины теракт против гуманитарного конвоя на подконтрольной ВС РФ территории, арестованы на два месяца. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю 22 апреля.

О задержании диверсантов ранее в этот день сообщили в ФСБ России. Задержанные планировали совершить теракт против гумконвоя с использованием заминированного автомобиля. В их отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.

На видео, предоставленном ФСБ, один из диверсантов признается, что взрыв готовился на расстоянии 5 м от проезжающей российской техники.