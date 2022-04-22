Премьер Британии допустил достижение Россией целей спецоперации

Премьер Великобритании Борис Джонсон 22 апреля назвал возможным сценарий, при котором Россия достигнет целей специальной операции по защите Донбасса.

На пресс-конференции по итогам визита в Индию его попросили прокомментировать информацию западных разведок, согласно которым российская спецоперация может продлиться до конца следующего года и в конечном итоге Москва реализует все свои задачи.

«Это реальная возможность», — ответил британский премьер.

При этом, по его словам, сейчас сложно предсказать дальнейшее развитие событий. Джонсон также подчеркнул необходимость продолжать поддерживать оборонную сферу Украины.

В связи с этим премьер заявил он намерении Лондона увеличить военную помощь Киеву и усилить санкционное давление на Москву. В частности, Великобритания рассматривают отправку танков в Польшу, чтобы она могла направить свои Т-72 на Украину.

Кроме того, днем ранее по пути в Нью-Дели британский премьер уточнил, что поставки вооружения Украине со стороны стран НАТО продолжатся, дальнейшее вооружение Киева он назвал стратегией Североатлантического альянса.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем, а РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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