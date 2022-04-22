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Джонсон заявил о намерении Великобритании отправить танки в Польшу

Джонсон: Великобритания отправит танки в Польшу в связи с событиями на Украине
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Власти Великобритании рассматривают отправку танков в Польшу в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил британский премьер Борис Джонсон.

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«Мы отправляем танки в Польшу, чтобы они могли направить свои Т-72 на Украину», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

Джонсон также указал, что Лондон намерен увеличить военную помощь Киеву и усилить санкционное давление на Москву.

Кроме того, днем ранее по пути в Нью-Дели британский премьер заявил, что поставки вооружения Украине со стороны стран НАТО продолжатся, дальнейшее вооружение Киева он назвал стратегией Североатлантического альянса.

В тот же день президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

В то же время Следственный комитет России сообщил 15 апреля, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операции по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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