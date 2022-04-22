В отрасли назвали целевую аудиторию проекта о двойном налоговом вычете

Инициатива Госдумы по повышению предельного размера налогового вычета при покупке жилья в России не просто полезна — она естественна. Однако увеличение лимита возврата коснется исключительно работников с доходами выше среднего, так как сумма уплаченных ранее НДФЛ в размере 520 тыс. за один год, например, соответствует заработной плате более 330 тыс. рублей в месяц. Об этом заявила «Известиям» управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова в пятницу, 22 апреля.

Накануне первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома минимум в два раза — до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей. Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн. Отмечалось, что инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

Также предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ на расходы по аренде жилья. Это должно позволить гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до 1,5 месяца арендных платежей.

Доброхотова отметила, что лимит налоговой базы в размере 2 млн рублей был установлен 1 января 2008 года, а инфляция с тех пор составила порядка 180%, поэтому удвоить лимит можно смело.

«Согласно недавнему исследованию bnMap.pro по 25 крупнейшим субрынкам новостроек в России, средний бюджет покупки жилья на первичном рынке — без учета Москвы и Санкт-Петербурга — составляет 7,7 млн рублей, минимум по этому показателю — в Кургане — 4,5 млн рублей. Об обеих столицах и говорить не приходится — сумма в 2 млн рублей никак не стыкуется здесь со стоимостью жилья», — рассказала она.

Отдельно хочется похвалить инициативу по расширению предельной величины налогового вычета за проценты по ипотеке, сказала председатель совдира «БЕСТ-Новострой». Учитывая, что доля жилищных займов в общем объеме спроса составляет 60–80% в зависимости от региона, а средний срок обременения по ипотеке в среднем достигает 19 лет, при нынешних ставках переплата за такой срок составит 150–200%, констатировала она. Поэтому здесь, очевидно, также стоит пересмотреть лимиты выплат, считает специалист.

«Не будем забывать, что налоговый вычет — приятный бонус при покупке жилья, но он редко бывает первопричиной его приобретения, поэтому ждать всплеска спроса на рынке в день вступления в силу этих законодательных изменений не стоит», — заключила эксперт.

В январе телеканал «Дума ТВ» сообщил, что если квартира куплена в браке и ее стоимость выше или равна 4 млн рублей, супруги могут получить двойной налоговый вычет. Так, при покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет, то есть вернуть 30% от потраченной суммы. Размер вычета на одного человека ограничен 260 тыс. рублей. Это максимальная ставка, и она будет действовать, если на приобретение жилья было потрачено не менее 2 млн рублей. Если жилье купили в браке и его стоимость выше или равна 4 млн рублей, супруги смогут вернуть уже 520 тыс. — по 260 тыс. на каждого.