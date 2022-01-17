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Россиянам рассказали о возможности получения двойного налогового вычета

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Если квартира была приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 млн рублей, супружеская пара может получить двойной налоговый вычет. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Отмечается, что при покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет, то есть вернуть назад 30% от потраченной суммы. Размер налогового вычета на одного человека ограничен суммой в 260 тыс. рублей. Это максимальная ставка, и она будет действовать, если на покупку жилья было потрачено не менее 2 млн рублей.

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«Если же квартира приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 млн рублей, супружеская пара сможет вернуть уже 520 тыс. — по 260 тыс. на каждого», — отмечают эксперты.

При этом подчеркивается, что в случае, если пара решит купить жилье у родственников, налоговая откажет в этом праве.

Для оформления имущественного вычета необходимы паспорт, выписка из ЕГРН, договор о приобретении недвижимости, декларация по форме 3-НДФЛ, справка об удержанном подоходном налоге и форма 2-НДФЛ.

Получить вычет можно как в налоговой, так и у работодателя. Во втором случае с заработной платы сотрудника перестанут удерживать 13% подоходного налога до тех пор, пока сумма вычета не будет исчерпана.

30 декабря директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова письмо с предложением ввести для россиян налоговый вычет в размере 13% при покупке автомобиля. Орлов отметил, что налоговый вычет помогает россиянам при покупке квартиры — видно, что такая схема поддержки важна для людей.

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