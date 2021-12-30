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В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

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Налоговый вычет при покупке автомобиля предложили ввести в России. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.

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Соответствующее предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову, передает «Газета.Ru».

В письме он напомнил, что в соответствии с налоговым законодательством России каждый гражданин при приобретении недвижимости имеет право один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей, вернув себе 13% с данной суммы — до 260 тыс. рублей.

Покупка автомобиля также чрезвычайно важна для многих категорий граждан, например, для многодетных семей или пенсионеров, но подобный налоговый вычет в этом случае не предусмотрен, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — текст обращения приводит RT.

30 декабря ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров рассказал, что с 1 января 2022 года граждане России смогут получить спортивный налоговый вычет. Он уточнил, что подобным образом можно сэкономить максимум до 15 тыс. 600 рублей.

3 декабря президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, которые бы стимулировали формирование долгосрочных сбережений у граждан. Так, он поручил проработать вопрос о предоставлении налогового вычета на доходы физических лиц при вложении в российские ценные бумаги.

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