В Госдуме предложили ограничить работу гипермаркетов в воскресенье для помощи фермерам
Режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям нужно изменить. С таким предложением к Минпромторгу РФ выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Матвейчев, передает 22 апреля RT со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.
В письме утверждается, что сокращение часов работы крупных торговых точек поможет развитию российских фермерских рынков, так как на данный момент мер по поддержке таких малых предприятий в области сельского хозяйства недостаточно.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — написал Матвейчев в обращении.
По мнению законодателя, альтернативой супермаркетам для покупателей должны стать небольшие магазины в шаговой доступности, а также ярмарки, которые сейчас имеют либо узкую «экологическую» специализацию, либо чересчур ограниченную аудиторию.
Ранее, 19 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что на потребительском рынке РФ ушел ажиотажный спрос, запасы товаров в розничных сетях восстановились до уровней середины февраля. По его словам, приобретение товаров длительного пользования (муки, сахара, растительного масла, соли) за прошедшую неделю сократилось.
За день до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России создадут систему продовольственных оптовых рынков. Он пояснил, что создание таких рынков необходимо, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.
В марте крупные продуктовые торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» решили ограничить наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В тот же день ФАС поручила усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.