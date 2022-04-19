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Минэкономразвития заявило о восстановлении запасов в магазинах

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На потребительском рынке РФ ушел ажиотажный спрос, запасы товаров в розничных сетях восстановились до уровней середины февраля. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Без очередей дешевле: потребителям больше не нужно столько сахара
Представители московских торговых сетей говорят о падении спроса на сахар

По его словам, приобретение товаров длительного пользования (муки, сахара, растительного масла, соли) за прошедшую неделю сократилось.

«Ажиотажный спрос, данные контрольно-кассовой техники показывают, что мы находимся на уровне чуть ниже докризисного по обороту на потребительском рынке», — сообщил Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются, спрос пришел в норму. Также глава государства обратил внимание на то, что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%». Он добавил, что гражданам нужно помочь справиться с инфляционной волной.

1 апреля торговые сети заявили «Известиям» о снижении ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался в конце февраля – начале марта. Отмечалось, что цены на этот продукт в магазинах тоже стали меньше.

За месяц до этого сообщалось, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» решили ограничить наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В тот же день ФАС поручила усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать влияние санкций на экономику страны. Одной из важных задач в этом направлении он назвал сдерживание цен на продукты.

Цены и спрос на товары начали расти в условиях санкций стран Запада, которые последовали после начала Москвой операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ.

Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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