Минэкономразвития заявило о восстановлении запасов в магазинах

На потребительском рынке РФ ушел ажиотажный спрос, запасы товаров в розничных сетях восстановились до уровней середины февраля. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, приобретение товаров длительного пользования (муки, сахара, растительного масла, соли) за прошедшую неделю сократилось.

«Ажиотажный спрос, данные контрольно-кассовой техники показывают, что мы находимся на уровне чуть ниже докризисного по обороту на потребительском рынке», — сообщил Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются, спрос пришел в норму. Также глава государства обратил внимание на то, что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%». Он добавил, что гражданам нужно помочь справиться с инфляционной волной.

1 апреля торговые сети заявили «Известиям» о снижении ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался в конце февраля – начале марта. Отмечалось, что цены на этот продукт в магазинах тоже стали меньше.

За месяц до этого сообщалось, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» решили ограничить наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В тот же день ФАС поручила усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать влияние санкций на экономику страны. Одной из важных задач в этом направлении он назвал сдерживание цен на продукты.

Цены и спрос на товары начали расти в условиях санкций стран Запада, которые последовали после начала Москвой операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ.

Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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