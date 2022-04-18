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Путин заявил о стабилизации розничного спроса в России

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Товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются, спрос пришел в норму. Об этом 18 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«После недолгого ажиотажа по ряду товаров — а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда — розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Главы государства отметил, что ситуация в экономике России также стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала февраля.

«Россия выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», — сообщил Путин.

Президент указал, что по итогам I квартала, положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, «и это исторический максимум». Он подчеркнул, что в российскую банковскую систему возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан.

«Отдельно остановлюсь на теме инфляции. Сейчас она стабилизируется», — сказал глава государства.

Также Путин обратил внимание на то, что что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%». Он добавил, что гражданам нужно помочь справиться с инфляционной волной.

Кроме того, президент потребовал поддержать внутренний спрос в экономике РФ, избежать его избыточного сжатия.

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