Мишустин анонсировал создание в России продовольственных оптовых рынков

В России создадут систему продовольственных оптовых рынков. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков, соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он пояснил, что создание таких рынков необходимо, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.

«Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли», — подчеркнул Мишустин.

Мишустин отметил, что необходимо подготовить изменения в законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты. Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом организовать данную работу и взять реализацию изменений под личный контроль.

5 апреля президент России Владимир Путин дал правительству и регионам поручение минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок. Российский лидер подчеркнул, что необходимо увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию.

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Так, с 1 апреля введен временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года. С 15 апреля введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

Ранее, 21 марта, Мишустин заявил, что необходимо обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары, несмотря на санкционные ограничения.

Очередные санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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