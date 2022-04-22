В Мариуполе готовятся восстановить телевещание

Корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин в пятницу, 22 апреля, оценил состояние телевышки в Мариуполе.

«Сама вышка пострадала во время обстрелов вещательного комплекса. Один из пролетов разорван каким-то серьезным боеприпасом. Есть и другие повреждения. Но очевидно, что конструкция с хорошим заделом по прочности. Мы поднялись достаточно высоко, дует ощутимый боковой ветер, но никаких колебаний нет», — рассказал журналист.

Как отметил министр связи Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Халепа, специалисты уже произвели первую оценку состояния оборудования.

«По запуску оборудования, которое здесь осталось, точных сроков не скажу. Необходимо более детально посмотреть, настроить, наладить. В принципе, все — реально», — сказал он.

Накануне, 21 апреля, сообщалось, что на телевышке подняли флаг ДНР. Это самая высокая точка города, которая расположена на высоте около 200 м над уровнем моря.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции ДНР, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. Глава государства призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, Путин приказал отменить штурм «Азовстали».

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для государства и народа РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».