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Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики

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Флаг Донецкой Народной Республики (ДНР) подняли над Мариуполем. Об этом сообщил 21 апреля корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин.

Знамя разместили на телевышке — самой высокой точке города, которая расположена примерно в 200 м над уровнем моря.

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Последним очагом сопротивления в городе остается территория предприятия «Азовсталь».

Ранее в четверг корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал выход военной техники России из Мариуполя.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции ДНР, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. Глава государства призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, Путин приказал отменить штурм «Азовстали».

20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в городе. Как рассказал Польшаков, из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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