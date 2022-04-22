AB InBev решил продать свою долю в российской AB InBev Efes турецкой компании

Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) объявила о решении продать свою неконтролируемую долю в совместном с Россией предприятии AB InBev Efes. Переговоры о продаже уже ведутся с турецкой компанией Anadolu Efes. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что частью потенциальной сделки станет приостановление действия лицензии на производство и продажу бренда Bud в России. Помимо этого, в заявлении уточнили, что AB InBev не станет получать финансовые выгоды от доли в СП. В результате компания не будет учитывать инвестиции в AB InBev Efes и понесет неденежный убыток за первый квартал в размере $1,1 млрд.

Ранее, 21 апреля, «Коммерсант» сообщал, что принадлежащая Carlsberg Group пивоваренная компания «Балтика» может быть продана AB InBev Efes. Об этом рассказал газете источник, знающий о переговорах от одной из сторон. Об обсуждении сделки также говорили два собеседника издания в пивной отрасли и источник на алкогольном рынке. В Carlsberg Group отказались от комментариев газете.

В тот же день в пресс-службе пивоваренной компании AB InBev Efes заявили «Известиям», что не комментируют слухи о продаже «Балтики».

28 марта СМИ сообщили, что Carlsberg Group объявила об уходе из России и планах реализовать местные активы из-за операции РФ в Донбассе. Однако в Anheuser-Busch InBev (AB InBev) сообщили «Известиям», что не уходят из РФ, а запросили контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в России. В компании добавили, что работают на российской территории в штатном режиме до получения уведомления о решении акционеров.

AB InBev Efes является совместным предприятием в России партнеров AB InBev и Anadolu Efes, в котором Anadolu Efes владеет контролирующей долей. В России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса. Кроме пива BUD компания продает в РФ пивные марки «Клинское», «Белый медведь», Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten. «Коммерсант» отмечает, что выручка АО «АБ ИнБев Эфес» в 2021 году выросла на 11%, до 85,38 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,5 раза, до 5,03 млрд рублей.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций стран Запада. Их ввели после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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