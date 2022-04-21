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В AB InBev Efes прокомментировали сообщения о планах продать Carlsberg бизнес в РФ

В AB InBev Efes прокомментировали сообщения о планах Carlsberg Group по продаже бизнеса в России
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В пресс-службе пивоваренной компании AB InBev Efes заявили «Известиям» в четверг, 21 апреля, что не комментируют слухи о том, что объявившая об уходе из России датская Carlsberg Group может продать компанию «Балтика» AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes.

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«Мы не комментируем слухи. Компания AB InBev Efes продолжает свою работу на российском рынке в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщал, что принадлежащая Carlsberg Group пивоваренная компания «Балтика» может быть продана AB InBev Efes. Об этом рассказал газете источник, знающий о переговорах от одной из сторон. Об обсуждении сделки также говорили два собеседника издания в пивной отрасли и источник на алкогольном рынке.

В Carlsberg Group отказались от комментариев газете.

Отмечается, что на период поиска нового владельца «Балтика» продолжает работу. Под ее управлением находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива, среди которых «Балтика», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus. В 2021 году выручка компании увеличилась на 8,9%, до 82,58 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 34,5%, до 5,34 млрд рублей.

28 марта СМИ сообщили, что Carlsberg Group объявила об уходе из России и планах реализовать местные активы из-за операции РФ в Донбассе. Однако в Anheuser-Busch InBev (AB InBev) сообщили «Известиям», что не уходят из РФ, а запросили контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в России. В компании добавили, что работают на российской территории в штатном режиме до получения уведомления о решении акционеров.

AB InBev Efes является совместным предприятием в России партнеров AB InBev и Anadolu Efes, в котором Anadolu Efes владеет контролирующей долей. В России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса. Кроме пива BUD компания продает в РФ пивные марки «Клинское», «Белый медведь», Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten. «Коммерсант» отмечает, что выручка АО «АБ ИнБев Эфес» в 2021 году выросла на 11%, до 85,38 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,5 раза, до 5,03 млрд рублей.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций стран Запада. Их ввели после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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