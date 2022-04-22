В ФТС назвали основных импортеров продовольствия в Россию

Менее чем за месяц с начала действия тарифной льготы беспошлинные поставки продовольствия в Россию составили более 127 тысяч тонн, половина из которых приходится на картофель. Об этом рассказал глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин в пятницу, 22 апреля.

«Основными поставщиками продовольствия в РФ являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия», — добавил он в интервью «РИА Новости».

По словам Булавина, сумма преференций бизнесу после введения тарифной льготы для поставщиков составила два миллиарда рублей.

В марте Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве.

Также 31 марта сообщалось, что Россия расширит перечень товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. Он станет включать в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары.

В этот же день «Известия» сообщили, что бизнес предложил отменить ввозные пошлины на черный и зеленый чай, тропические фрукты, некоторые виды упаковки и сахарозаменители. С такой инициативой выступил «Руспродсоюз». Организация направила письмо в Минэкономразвития, которое начало формировать перечень. Сборы могут достигать 15% от стоимости товаров, поэтому таможенные льготы позволят сдержать рост цен либо снизить себестоимость продукции, отметили авторы инициативы.

Ранее в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам подготовить список импортных товаров, таможенные платежи на которые следует обнулить.