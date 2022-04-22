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The Hill анонсировала остановку работы Koch Industries в РФ из-за санкций Байдена

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Американский промышленный конгломерат Koch Industries планирует покинуть Россию из-за западных санкций. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила газета The Hill, ссылаясь на служебную записку.

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По словам представителя Koch Industries, на такой шаг компанию подтолкнули ограничительные меры США в отношении российских банков, которые затруднили оплату труда рабочих и закупку материалов. Речь идет о конкретных ограничительных мер в отношении банковского сектора РФ, введенных администрацией американского президента Джо Байдена.

Дополнительные сложности работе компании возникли в связи с ужесточением законодательства РФ за исполнение антироссийских санкций на территории страны.

Согласно «стратегии ухода», к закрытию готовятся два завода компании Guardian Industries, которая входит в состав конгломерата и занимаются производством стекла. На предприятиях работают более 600 человек.

Koch Industries основан в 1940 году, его головной офис находится в городе Уичито (штат Канзас). Конгломерат входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам.

Ранее в этот день стало известно, что нефтегазовая корпорация ExxonMobil рассматривает возможность закрытия всех своих предприятий в РФ к 24 июня. По данным на 2021 год, в Exxon работали более 1 тыс. человек по всей России, а у компании есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявили более 700 иностранных компаний. Среди них — Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран, которые были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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