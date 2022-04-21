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В МИДе указали на право РФ рассматривать военные грузы США и НАТО в качестве цели

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Россия вправе рассматривать военные грузы США и НАТО на территории Украины в качестве военных целей. Об этом 21 апреля заявил замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ», — заявил Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

По его мнению, Соединенные Штаты Америки рассчитывают замедлить спецоперацию в Донбассе.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден сообщил, что Штаты выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.

Кроме того, 20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила о поставке Германией оружия без публичной огласки. По ее словам, Киев получил противотанковые системы Stinger.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за отправки оружия Киеву. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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