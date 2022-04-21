Прямой эфир
Политика
В ГД призвали европейских дипломатов не заниматься провокациями против России
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО
Мир
Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Мир
Reuters сообщило о планах Байдена выделить Украине еще $800 млн
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Байден заявил о запуске США программы приема беженцев с Украины
Туризм
В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов
Экономика
Международные резервы России выросли на $1,7 млрд
Сюжет:

Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн. Об этом 21 апреля сообщил американский президент Джо Байден.

Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции
Российское командование ещё не задействовало основную часть своих сил, отмечают военные эксперты

«На минувшей неделе я подписал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн <…> Сегодня я объявляю об еще одном пакете помощи Украине на $800 млн, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке, на Донбассе», — сказал он в ходе специального выступления, посвященного ситуации на Украине.

По словам политика, в пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон, в том числе, намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В тот же день представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

В российском МИДе призывают Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Так, 22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022