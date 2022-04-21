Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине

США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн. Об этом 21 апреля сообщил американский президент Джо Байден.

«На минувшей неделе я подписал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн <…> Сегодня я объявляю об еще одном пакете помощи Украине на $800 млн, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке, на Донбассе», — сказал он в ходе специального выступления, посвященного ситуации на Украине.

По словам политика, в пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон, в том числе, намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В тот же день представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

В российском МИДе призывают Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Так, 22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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