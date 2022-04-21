Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом журнал Forbes сообщает в четверг, 21 апреля, со ссылкой на два источника — близкий к предпринимателю и близкий к соцсети Telegram.

«Таким образом, Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ», — говорится в материале.

По словам одного из собеседников издания, Дуров получил паспорт ОАЭ в феврале 2021 года. Предприниматель использует документы ОАЭ и Франции для путешествий и деловых поездок, а гражданство Сент-Китс и Невис было необходимо ему только в первые годы после эмиграции из России, сообщает телеканал «360».

«Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал источник, близкий к Telegram.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что Дуров попросил не называть его гражданином России, с такой же просьбой выступили еще несколько бизнесменов, передает НСН.

Причиной данных высказываний стали санкции Запада, которые последовали в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Они коснулись банковского сектора, сферы высоких технологий, энергетики, а также российских бизнесменов и политиков.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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