Forbes рассказал о просьбе Дурова не называть его гражданином РФ

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил не называть его гражданином России, с такой же просьбой выступили еще несколько предпринимателей. Об этом пишет издание Forbes.

По данным журнала, Дуров якобы хотел распространить ниформацию о наличии у него французского гражданства.

Среди тех, кто обратился с аналогичной просьбой — сооснователь компании–разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман и соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский.

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