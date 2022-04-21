Пожар в военном НИИ в Твери локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) Войск воздушно-космической обороны в Твери локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он также сообщил, что вертолет Ми-8 уже сбросил на очаги пожара 145 т воды.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже института. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В результате по всему зданию обрушилась кровля. Уточнялось, что к тушению возгорания привлекли вертолет.

По данным источника «Известий», из здания было эвакуировано более 30 человек, пятеро госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи в Твери, семерых направили в областную клиническую больницу. Позже стало известно, что в результате возгорания погибли пять человек.

Уточняется, что пожар привел к большому числу пострадавших из-за того, что находившиеся в здании люди надышалась дымом. Некоторые, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон и получили ушибы.