Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери возросло до пяти

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) Войск воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до пяти человек. Такая информация в четверг, 21 апреля, оказалась в распоряжении «Известий».

Ранее сообщалось о двоих погибших в результате пожара.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже института. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В результате по всему зданию обрушилась кровля. Уточнялось, что к тушению возгорания привлекли вертолет.

По данным источника «Известий», из здания было эвакуировано более 30 человек, пятеро госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи в Твери, семерых направили в областную клиническую больницу. Решается вопрос о госпитализации еще девяти пострадавших.

Уточняется, что пожар привел к большому числу пострадавших из-за того, что находившиеся в здании люди надышалась дымом. Некоторые, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон и получили ушибы.