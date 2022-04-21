Несколько представителей ОПЗЖ создали в раде депутатскую группу

Часть депутатов Верховной рады Украины, входивших во фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), создала депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир». Об этом 21 апреля сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Группа состоит из 25 парламентариев. Ее председателем стал Юрий Бойко.

По словам депутата, в состав группы вошли «проукраинские народные избранники, готовые работать для защиты Украины, помощи людям и послевоенного восстановления нашей страны, для обеспечения национальной безопасности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах».

В составе группы, помимо Бойко, среди прочих, числятся Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Наталья Королевская, Олег Волошин и Нестор Шуфрич.

В заявлении новой группы подчеркивается, что в ее состав не вошли депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Вадим Столар и «ориентированные на них депутаты».

Ранее, 14 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Затем Зеленский предложил России обменять политика на пленных украинских военных. Позднее Служба безопасности Украины выложила видео, где он публично обращается к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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