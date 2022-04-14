СНБО Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в раде

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде. Об этом стало известно в четверг, 14 апреля.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде Украины», — сообщило издание «Униан».

Объявление о приостановке деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Что это означает и как по решению СНБО можно приостановить деятельность фракции — непонятно. Вероятно, теперь депутаты фракции будут временно иметь статус внефракционных», — цитирует одного из присутствовавших на заседании парламентариев Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее, в марте, СНБО приостановил деятельность партии ОПЗЖ на время действия военного положения, а суд арестовал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В самой фракции это решение назвали незаконным.

14 апреля также стало известно, что украинский суд арестовал квартиры, дома, автомобили и другое имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине. В ведомстве добавили, что доли Медведчука в уставных капиталах 25 компаний также арестованы.

До этого о задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

19 марта Совет нацбезопасности Украины (СНБО) приостановил деятельность ряда оппозиционных политических партий на время военного положения, введенного в стране из-за спецоперации РФ. Так, приостановлена работа следующих фракций: «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария, «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо». Глава Украины Владимир Зеленский одобрил данное решение.