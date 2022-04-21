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Директор РУССТРАТа оценила возможность проведения референдума в Харьковской области

Директор РУССТРАТа Панина рассказала, какие варианты могут обсуждаться на референдуме о будущем Харьковской области
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В настоящее время Харьковская область находится на перепутье касательно своего будущего. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказала «Известиям» директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина, комментируя возможность проведения референдума в регионе.

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«Живое общение с жителями восточных и южных областей показывает: после всего, что им довелось пережить, украинская государственность в нынешнем виде исчерпала лимит своей жизнеспособности. Всё это в полной мере относится и к Харьковской области — крупному, экономически самодостаточному региону с высокообразованным населением и мощной промышленностью», — отметила она.

По словам эксперта, в настоящее время жители Харьковской области находятся на перепутье и размышляют, как дальше строить свою судьбу. Несмотря на ущерб, нанесенный области националистами, взрывавшими промышленные предприятия и разрушавшими жилые дома и транспортную инфраструктуру, у региона есть хорошие возможности развития.

Кроме того, остро встает вопрос о восстановлении экономических, технологических связей с РФ, которые могут дать второе дыхание экономике региона, а также с соседями — Донецкой и Луганской народными республиками, указала Панина.

«Несмотря на репрессии последних восьми лет, симпатии жителей Харьковщины не изменились. Во многом это абсолютно те же люди, которые восстали против киевской власти в 2014 году, которые уже тогда не хотели жить в постмайданной Украине. Отсюда и инициатива жителей о проведении референдума о будущем Харьковщины. Политико-структурная составляющая этого сценария зависит от многих факторов, возможно несколько различных вариантов. Это и образование «народной республики» по образцу ДНР, и какая-то форма ассоциации с республиками Донбасса. Вероятно, возникнут и предложения присоединиться к России или Союзному государству», — предположила политолог.

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Определение своего будущего является правом жителей региона, подчеркнула Панина, добавив, что у них есть возможность сравнивать, что происходит на освобожденных территориях, с тем, что творится на подконтрольных Киеву землях. Эти различия, конечно же, повлияют на их выбор, заключила эксперт.

Ранее в этот день глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о том, что после стабилизации ситуации в регионе на освобожденных российскими военными территориях может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем области.

Он подчеркнул, что в демократическом обществе решение о своем будущем должно принимать прежде всего население.

Также 21 апреля стало известно, что в ближайшие несколько дней намечены запуск тепловой электрической станции (ТЭЦ) в городе Счастье, расположенном в ЛНР, и подключение к ней обесточенных Киевом районов Харьковской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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