Carlsberg потеряет около $1,39 млрд из-за продажи бизнеса в России

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg потеряет примерно $1,39 млрд в связи с решением о продаже бизнеса в России. Об этом говорится 21 апреля в сообщении на сайте компании.

«Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по справедливой стоимости, что в настоящее время приводит к списанию приблизительно 9,5 млрд датских крон ($1,39 млрд)», — отметил производитель.

В компании отметили, что переоценка основана не на внешних предложениях для бизнеса, а на ряде внутренних предположений. «Списание чистых активов, связанных с бизнесом в России, будет включено в «чистый результат от операций в России, предназначенных для продажи», — говорится в сообщении.

После продажи накопленный резерв по пересчету валюты в составе капитала, относящегося к российскому бизнесу, будет реклассифицирован из капитала в отчет о прибылях и убытках и включен в чистый результат бизнеса в РФ.

В отчете компании говорится, что ситуация на Украине негативно сказалась на количестве клиентов и торговых точек в стране, что приведет к обесценению торговой дебиторской задолженности, устаревших запасов и коммерческих активов на сумму около 300 млн датских крон ($4,356 млрд).

Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщал, что принадлежащая Carlsberg Group российская пивоваренная компания «Балтика» может быть продана AB InBev Efes. В пресс-службе AB InBev Efes заявили «Известиям», что не опровергают эту информацию.

6 апреля в пресс-службе «Балтики» заявили «Известиям», что новый инвестор для покупки российской компании еще не определен. Эксперты подсчитали, что бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

На период поиска нового владельца «Балтика» продолжает работу. Под ее управлением находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива. В 2021 году выручка компании увеличилась на 8,9%, до 82,58 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 34,5%, до 5,34 млрд рублей.

Carlsberg объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка 28 марта. В качестве объяснения гендиректор Кеес т'Харт заявил, что компания «решительно осуждает» проведение российской спецоперации в Донбассе. Такой шаг он назвал трудным и безотлагательным.