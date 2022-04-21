Эстония запретила въезд российским и белорусским артистам

На заседании правительства Эстонии в четверг, 21 апреля, было принято решение о запрете въезда на территорию страны артистам РФ и Белоруссии, которые поддерживают российскую спецоперацию в Донбассе. Об этом рассказала премьер-министр Кая Каллас.

«Сегодня мы обсудили и запрет на въезд артистов. Договорились, что в военное время ситуация стала черно-белой и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут. Каждый должен выбрать сторону», — подчеркнула премьер.

Она добавила, что составлять списки артистов, выступления которых запрещены на территории Эстонии, не планируется, а запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.

20 апреля «Известия» опубликовали полный список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).

В этот же день 37-летний ведущий программы «Орел и решка», украинский видеоблогер Антон Птушкин отреагировал на 50-летний запрет на въезд в Россию, написав в Twitter: «Короче, выпуска про Поволжье не будет».

Вероятная причина, по которой артистам запретили въезд на территорию РФ, — критика проводимой РФ специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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